Финансовый рынок: SpaceX получила лицензию на предоставление услуг Starlink

Напомним, что данная служба предназначена для того чтобы обеспечить высокоскоростную широкополосную связь по всему миру, в первую очередь в малонаселенных местностях. У SpaceX имеются клиенты в США, Канаде и Великобритании, однако это только начало деятельности. Так, SpaceX получила разрешение на предоставление услуг во Франции.
Сейчас компания работает над получением разрешения регулирующих органов на то, чтобы расширить услуги Starlink в различных европейских странах. Во Франции предоставили Starlink возможность стать интернет-оператором на территории страны, а также разрешило потенциальным пользователям использовать соответствующие антенны.В настоящее время SpaceX запустила на околоземную орбиту примерно 1145 спутников из 12 тысяч запланированных. Сейчас пользователи могут рассчитывать на скорость передачи данных от 50 до 150 Мбит в секунду при уровне задержки от 20 до 40 мс.
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