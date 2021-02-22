Финансовый рынок: SpaceX получила лицензию на предоставление услуг Starlink

Напомним, что данная служба предназначена для того чтобы обеспечить высокоскоростную широкополосную связь по всему миру, в первую очередь в малонаселенных местностях. У SpaceX имеются клиенты в США, Канаде и Великобритании, однако это только начало деятельности. Так, SpaceX получила разрешение на предоставление услуг во Франции.

Сейчас компания работает над получением разрешения регулирующих органов на то, чтобы расширить услуги Starlink в различных европейских странах. Во Франции предоставили Starlink возможность стать интернет-оператором на территории страны, а также разрешило потенциальным пользователям использовать соответствующие антенны.

В настоящее время SpaceX запустила на околоземную орбиту примерно 1145 спутников из 12 тысяч запланированных. Сейчас пользователи могут рассчитывать на скорость передачи данных от 50 до 150 Мбит в секунду при уровне задержки от 20 до 40 мс.

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