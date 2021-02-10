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Финансовый рынок: Twitter оценил вероятность восстановления аккаунта Трампа
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Финансовый рынок: Twitter оценил вероятность восстановления аккаунта Трампа

Согласно правилам соцсети пользователи не могут призывать к насилию
​Компания Twitter оценила вероятность восстановить аккаунт бывшего американского президента Д. Трампа. Вице-президент Twitter Н. Сигал заявил, что Трампу не будет предоставлен доступ даже в том случае, если он снова будет баллотироваться и победит в очередных президентских выборах.

Согласно правилам соцсети пользователи не могут призывать к насилию. Если же кто-либо допустит подобные высказывания, то будет навсегда заблокирован без возможности снова пользоваться платформой.

По словам представителя Twitter, правила нужно соблюдать всем пользователям, независимо от их социального статуса. Ранее Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Также в компании обещали заблокировать любого пользователя, который предоставит Трампа свою учетную запись для высказывания.

Трампа также запретили выкладывать видео на YouTube, а глава Facebook М. Цукерберг заявил, что Трамп останется без доступа к его соцсети до конца президентского срока. Такие блокировки начались после беспорядков в Конгрессе, которые сторонники Трампа устроили 6 января.

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среда 10.02.2021 | 21:01
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