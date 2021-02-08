Финансовый рынок: ВР выходит на рынок ветроэнергетики Великобритании

Первый шаг ВР к возобновляемым источникам энергии в ее родной стране был сделан после того, как в прошлом году она пообещала, что к 2050 году ее бизнес станет "с нулевым выбросом".

Разработка началась, когда Amazon объявила о своем крупнейшем, но оффшорном ветроэнергетическом проекте, работая с Shell над ветряной электростанцией мощностью 759 мегаватт у побережья Нидерландов.

Присоединение BP к немецкой энергетической компании EnBW с целью создания совместного предприятия 50:50 для развития ветряных электростанций является ключевым шагом в стратегии энергетического гиганта по обеспечению экологичности.

BP и EnBW получили в 60-летнию аренду 2 участка в Ирландском море, которые, как ожидается, будут иметь генерирующую мощность 3 ГВт.

По данным компаний, этого достаточно для обеспечения 3,4 млн домов чистой электроэнергией.

Совместное предприятие планирует производить четыре ежегодных платежа в размере 231 млн фунтов стерлингов по каждому договору аренды до принятия окончательного инвестиционного решения, а ветряные электростанции, как ожидается, будут введены в эксплуатацию через семь лет.

Эти два объекта, расположенные у побережья северо-западной Англии и северного Уэльса, считаются перспективными.

Это связано с сильными ветрами в этом районе, их близостью к берегу и относительным мелководьем, что облегчает их развитие.

Близкая расположенность участков позволит снизить затраты на разработку и эксплуатацию, а также к более легкой передаче вырабатываемой ими энергии.

Бернард Луни, исполнительный директор BP, сказал: "Успех в этом раунде знаменует выход BP на один из лучших мировых рынков морской ветроэнергетики. Это не только важный прогресс на пути к превращению ВР в интегрированную энергетическую компанию, но и важный следующий шаг в нашей долгой истории в Великобритании".

BP сделала возобновляемые источники энергии основной частью своей стратегии, поскольку она рассчитывает, что будущее станет менее зависимым от ископаемого топлива. К 2030 году компания планирует достичь цели в 50 ГВт чистой возобновляемой генерирующей мощности по сравнению с 3,3 ГВт в 2020 году.

Гигант FTSE увеличивает свои инвестиции в низкоуглеродные технологии до 5 миллиардов долларов в год.

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