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Финансовый рынок: За две недели января оказались уволенными более 600 тысяч россиян
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Финансовый рынок: За две недели января оказались уволенными более 600 тысяч россиян

По состоянию на 25 января количество безработных, которые зарегистрированы в государственной службе занятости, составило более 2,5 млн человек
​Более 600 тысяч россиян оказались уволенными за две недели января 2021 года. 

Данная информация содержится в пояснительной записке к законопроекту, который касается межбюджетных трансферов и опубликованному на федеральном портале.

В данном документе сообщается, что по состоянию на 25 января количество безработных, которые зарегистрированы в государственной службе занятости, составило более 2,5 млн человек. В свою очередь, Минтруд предложил возместить работодателям часть расходов на оплату тех граждан, которые устроились через биржу труда. Объем трат из федерального бюджета на данную программу оценивается в сумму 12 млрд рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты А. Котяков заявил, что сегодняшняя ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Согласно сведениям Росстата, в декабре минувшего года уровень безработицы составил 5,9%, а своего максимума данный показатель достиг в августе 2020 года. В январе В. Путин поручил восстановить рынок труда до конца текущего года.

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четверг 04.02.2021 | 21:24
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