Финансовый рынок: Электрокары становятся более массовыми

Многие эксперты предсказывают, что рост будет еще более быстрым, поскольку стоимость аккумуляторов постоянно снижается. В конечном итоге, экологичные автомобили будут стоить гораздо дешевле бензиновых и дизельных моделей даже в том случае, если власти не будут субсидировать их покупку.

Ожидается, что такие изменения произойдут в период между 2023 и 2035 годами.

В Норвегии электрокары уже стоят гораздо дешевле для конечных потребителей. В целом, доля рынка электрокаров в Северной Европе увеличилась до 54% в минувшем году. Основным препятствием для приобретение электрокаров является не только цена, но и довольно долгий процесс зарядки аккумуляторов. Но в середине января уже началось производство батарей, которые могут быть заряжены за 5 минут на дальность хода в 322 километра.

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