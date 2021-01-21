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Фондовый рынок: Глава Alibaba впервые появился на публике спустя три месяца
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Фондовый рынок: Глава Alibaba впервые появился на публике спустя три месяца

Стоимость Alibaba выросла на 58 млрд долларов США
​Основатель и глава Alibaba Джек Ма разбогател на 1,4 млрд долларов после своего появления на публике впервые за последние три месяца. 

Согласно данным Forbes, его состояние сегодня оценивается в 62 млрд долларов. Короткого видео с ним оказалось достаточно для того чтобы успокоить инвесторов компании.

Стоимость Alibaba выросла на 58 млрд долларов США. 20 января Джек Ма принял участие в церемонии вручения премии сельским учителям. До этого не появлявшийся на публике Ма выступил на мероприятии по видеосвязи.

В октябре он внезапно пропал из поля зрения после того, как подверг критике нынешнюю политику Центрального Банка Китая касательно бизнеса. Он заявил, что постоянный контроль может попросту остановить любые инновации в стране. После этого национальный регулятор Китая заблокировал готовившееся IPO Alibaba.

Ранее сообщалось о том, что китайские власти намерены национализировать Alibaba и Ant Group. Так, следственные органы открыли свой офис в штаб-квартире Alibaba в ноябре прошлого года.

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четверг 21.01.2021 | 18:49
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