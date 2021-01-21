Финансовый рынок: Британские компании постепенно уходят из страны

Выход из ЕС помог экономике Франции «переманить» часть британских компаний вместе с их активами. В 2021 году данный процесс может ускориться, полагают многие аналитики.

Так, примерно 2,5 тысячи рабочих мест уже было переведено на территорию Франции. В первые восемь месяцев финансового года, объем государственных займов Великобритании вырос до 240,9 млрд фунтов стерлингов, что стало рекордной отметкой. Страна вынуждена была столкнуться с крупнейшим за всю ее историю бюджетным дефицитом.

Напомним, что Великобритания официально покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года. Обе стороны смогли договориться о действии так называемого переходного периода до конца года. В том случае, если бы стороны не смогли достичь соглашения до конца 2020 года, то это означало бы введение таможенных границ между ЕС и Великобританией.

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