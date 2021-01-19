Финансовый рынок: Ford закрывает заводы в Германии и Индии

Завод в Саарлуисе, Германия, который производит Focus, самый популярный европейский автомобиль Ford, будет закрыт с понедельника по 19 февраля. На заводе работает около 5000 рабочих.

Представитель Ford заявил: "Мы внимательно следим за ситуацией и корректируем производственные графики, чтобы минимизировать влияние на наших сотрудников, поставщиков, клиентов и дилеров по всей Европе. В настоящее время мы не ожидаем каких-либо аналогичных действий в других европейских странах".

Кроме того, завод Ford India в Ченнаи, который был закрыт 14 января на трехдневную остановку, будет остановлен на более длительный срок, до 24 января.

На прошлой неделе компания была вынуждена закрыть свой завод по производству внедорожников в Луисвилле, штат Кентукки, из-за нехватки компьютерных чипов. Ford заявил, что работает со своими поставщиками над решением потенциальных производственных проблем из-за глобального дефицита полупроводников.

Многие автопроизводители, включая Volkswagen, Daimler, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и Honda, предупредили о производственных проблемах из-за нехватки чипов, которые используются во многих приложениях, включая системы помощи водителю и управления навигацией.

Компания Audi уволила 10 000 рабочих из-за нехватки полупроводников, в основном на заводах в Германии и Мексике.

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