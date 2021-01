Финансовые новости - New Fortress Energy приобретает Hygo Energy

Возмещение будет включать 31,4 миллиона обыкновенных ценных бумаг New Fortress Energy Class A и $580 млн наличными.

Hygo Energy это совместное предприятие компаний Golar LNG Limited и Stonepeak Infrastructure Fund II Cayman Ltd., фондом, управляемым Stonepeak Infrastructure Partners и Golar LNG Partners, LP.

В соответствии со сделкой Golar LNG получит 18,6 млн ценных бумаг New Fortress Energy Class A и $50 млн наличными, а Stonepeak получит 12,7 млн ценных бумаг New Fortress Energy Class A и $530 млн наличными. Приобретение Hygo позволит быстро расширит присутствие New Fortress Energy в Южной Америке.

С покупкой Hygo New Fortress Energy получит действующий терминал плавучего хранилища и регазификации (FSRU) и 50% долю в электростанции мощностью 1500 МВт в Сержипи, Бразилия, а также два других терминала FSRU с мощностью 1200 МВт.

Заключение сделки зависит от получения разрешений регулирующих органов, согласия третьих сторон и стандартной процедуры слияния. Планируется, что это произойдет в первой половине 2021 года.

