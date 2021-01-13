Финансовый рынок - Boeing отчитался о годовых поставках

Компания передала 59 самолетов в четвертом квартале и 157 самолетов в 2020 финансовом году. В их число входят грузовые и военные самолеты. Для сравнения, в четвертом квартале прошлого года было поставлено 79 единиц, а в 2019 финансовом году - 380 единиц.

Однако поставки в декабре составили 39, что выше, чем в предыдущем году.

Годовые поставки Boeing значительно отстают от своего основного конкурента Airbus SE, который, как сообщается, изготовил 566 самолетов в течение 2020 года, что меньше, чем в предыдущем году, когда было поставлено 863 единицы.

В 2020 году общий объем заказов Boeing составил 184 единицы, в том числе 117 единиц в четвертом квартале. В октябре заказов не было.

В 2019 году чистые заказы Boeing составили 241. Между тем в 2018 году, до кризиса вызванного 737 MAX, чистые заказы составляли 874.

На 31 декабря осталось 4997 невыполненных заказов, в том числе 4029 на Boeing 737 и 513 на Boeing 787.

Грег Смит, исполнительный вице-президент Boeing по корпоративным операциям и главный финдиректор, заявил: "В условиях глобального экономического кризиса из-за Covid-19 мы приняли много решений по адаптации к нынешнему рынку, трансформации нашего бизнеса и предоставлению услуг нашим коммерческим, оборонным, космическим и сервисным клиентам в 2020 году. Возобновление производства 737 MAX стало важной вехой в процессе повышения безопасности и качества на нашем предприятии".

Компания добавила, что тесно сотрудничает с клиентами в условиях пандемии и отслеживает медленное восстановление международного трафика, чтобы согласовать предложение с рыночным спросом в рамках своих широкофюзеляжных программ.

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