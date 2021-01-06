Фондовый рынок США - Указ Трампа обвалил акции Alibaba

Транзакции США с китайской компанией Ant Group, Ханчжоу, платежной системой Alipay, у которой по данным Синьхуа, было более 1,2 миллиарда пользователей по всему миру, будут запрещены.

Постановление обретет силу через 45 дней после того, как действующий глава Белого дома покинет свой пост.

Приложения, предлагаемые Tencent Holdings Ltd, такие, как Tencent QQ и WeChatPay, также были запрещены согласно приказу, наряду с CamScanner, SHAREit, VMate и WPS Office.

В приказе подчеркиваются угрозы, исходящие от китайских приложений, которые позволят отслеживать местонахождение государственных чинов и "создавать досье с личной информацией".

Приказ Трампа — еще один удар для основанной Джеком Ма компании Alibaba, которая также сталкивается с антимонопольным расследованием в Китае.

В августе прошлого года Трамп подписал указ о запрете короткого видео-приложения TikTok от ByteDance, если его родительский элемент не согласился продать приложение.

Впоследствии федеральный судья издал приказ о снятии запрета на TikTok в следующем месяце.

Oracle Corp и Walmart Inc договорились о покупке TikTok до судебной защиты, предоставленной судом.

Согласно последним отчетам, Ant Group может быть вынуждена продать часть своего портфеля акций.

Акции Alibaba упали на 2,08% до 235,40 доллара во вторник после закрытия торгов.

Читайте также: Фондовый рынок США - Morgan Stanley прогнозирует рост акций Tesla