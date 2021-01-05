МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Транспорт
Владельцы электрокаров потеряли интерес к ДВС
logo

Владельцы электрокаров потеряли интерес к ДВС

Такие факты свидетельствуют о том, что потребители все чаще обращают внимание на электрокары
​Cогласно исследованиям ученых, водители, которые приобрели себе электрокары уже не хотят возвращаться обратно к автомобилям с ДВС. К данным типам двигателей водители полностью теряют интерес. Это связано с экологическими нормами и удобством обслуживания электрокаров.

Такие факты свидетельствуют о том, что потребители все чаще обращают внимание на электрокары. При этом, электрокары получили более высокий рейтинг удовлетворенности пользователей, чем автомобили-гибриды.

Опыт вождения электромобилей стал первым для 73% опрошенных пользователей, а 52% респондентов совершили покупку в течение прошлого года. Максимально удовлетворенными оказались пользователи таких автомобилей как VW ID.3, Tesla Model 3 и Kia e-Niro.

Для Великобритании прошедший год оказался неплохим для автомобилей, поскольку продажи росли, несмотря на то, что в целом на автомобильном рынке наблюдался значительный спад. В результате этого доля электромобилей выросла более чем втрое и составила 9,7% всех продаж новых автомобилей в стране. 

Читайте также: Продажи Tesla не оправдали прогнозов Маска

вторник 05.01.2021 | 22:02
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Ранее сообщалось, что власти Китая намерены усилить контроль за бизнесом Джека Ма
    Глава Alibaba не появляется на публике более двух месяцев

    ​Основатель Alibaba Джем Ма уже более двух месяцев не появлялся на публике после того, как раскритиковал китайские госбанки и регуляторы, сравнив их с ломбардами.На

    воскресенье, 03.01.2020 | 20:12
    Наука и IT
  • Сроки и окончательный перечень мер для поддержки IT-индустрии должно будет утвердить правительство, однако когда это произойдет, не говорится
    Власти РФ хотят помочь IT-индустрии страны

    ​Власти Российской Федерации подготовили специальную инициативу, посредством которой планируется по-новому помочь экономике страны. Об этом сообщил

    среда, 30.12.2020 | 23:43
    Индустрия
  • Ранее стало известно, что Honda прекратит производство автомобилей с бензиновым двигателем для Европы к концу 2022 года
    Honda уходит с российского рынка

    ​Японская компания Honda заявила о своем намерении прекратить поставку своих легковых автомобилей на территорию России в 2022 году. Такое решение покинуть не

    среда, 30.12.2020 | 19:11
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы
  • Общий денежный показатель M3 увеличился на 11% в годовом исчислении
    В еврозоне выросла денежная масса

    Главный финансовый регулятор Евросоюза сообщил во вторник, что в ноябре денежная масса еврозоны росла рекордными темпами, а рост кредита частному сектору

    вторник, 05.01.2021 | 13:34
    Банки
  • По отношению к иене доллар подешевел на 0,2%, до уровня ¥102,92
    Доллар снижается по отношению к большинству основных валют

    ​Во вторник американская национальная валюта снижается относительно мировой валютной корзины на фоне увеличения количества зараженных коронавирусом в

    вторник, 05.01.2021 | 10:34
    Валюта
  • В НБУ отметили, что решение касательно буферов капитала будет принято только в 2021 году
    НБУ намерен провести стресс-тест банков

    ​Нацбанк Украины в 2021 году намерен возобновить стресс-тестирование банков и окончательно определится со сроками восстановления буфера капитала.Об этом

    понедельник, 04.01.2021 | 20:36
    Банки
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok