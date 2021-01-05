Владельцы электрокаров потеряли интерес к ДВС

Такие факты свидетельствуют о том, что потребители все чаще обращают внимание на электрокары. При этом, электрокары получили более высокий рейтинг удовлетворенности пользователей, чем автомобили-гибриды.

Опыт вождения электромобилей стал первым для 73% опрошенных пользователей, а 52% респондентов совершили покупку в течение прошлого года. Максимально удовлетворенными оказались пользователи таких автомобилей как VW ID.3, Tesla Model 3 и Kia e-Niro.

Для Великобритании прошедший год оказался неплохим для автомобилей, поскольку продажи росли, несмотря на то, что в целом на автомобильном рынке наблюдался значительный спад. В результате этого доля электромобилей выросла более чем втрое и составила 9,7% всех продаж новых автомобилей в стране.

Читайте также: Продажи Tesla не оправдали прогнозов Маска