Запрет Huawei в Швеции создал проблемы для самой страны

Ericson вместе с Nokia должны были стать главными бенефициарами ограничений касательно Huawei. Однако глава Ericson обратился к министру внешней торговли Швеции А. Халльберг и потребовал снять запрет с Huawei.

В противном случае Швецию может покинуть не только Huawei, но и шведские компании. В свою очередь, А. Халльберг добавила, что никогда не будет пользоваться своим положением для того чтобы оказаться влияние на решение отдельной компании.

Запрет на использование Huawei и ZTE в октябре 2020 года. Причиной запрета назвали связи Huawei с китайскими военными и опасения того, что компания может делиться собранными данными с китайским правительством. В свою очередь, Китай пригрозил ответить на санкции Швеции и в ответ осложнить положение шведских компаний на рынке.

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