МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Наука и IT
Запрет Huawei в Швеции создал проблемы для самой страны
logo

Запрет Huawei в Швеции создал проблемы для самой страны

Швецию может покинуть не только Huawei, но и шведские компании
​Запрет шведский властей использовать оборудование Huawei негативно отразился на рынке самой страны. Так, в защиту Huawei выступила местная компания Ericson, которая является конкурентом Huawei на шведском рынке.

Ericson вместе с Nokia должны были стать главными бенефициарами ограничений касательно Huawei. Однако глава Ericson обратился к министру внешней торговли Швеции А. Халльберг и потребовал снять запрет с Huawei.

В противном случае Швецию может покинуть не только Huawei, но и шведские компании. В свою очередь, А. Халльберг добавила, что никогда не будет пользоваться своим положением для того чтобы оказаться влияние на решение отдельной компании.

Запрет на использование Huawei и ZTE в октябре 2020 года. Причиной запрета назвали связи Huawei с китайскими военными и опасения того, что компания может делиться собранными данными с китайским правительством. В свою очередь, Китай пригрозил ответить на санкции Швеции и в ответ осложнить положение шведских компаний на рынке.

Читайте также: Глава Alibaba не появляется на публике более двух месяцев

воскресенье 03.01.2020 | 21:11
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Ранее сообщалось, что власти Китая намерены усилить контроль за бизнесом Джека Ма
    Глава Alibaba не появляется на публике более двух месяцев

    ​Основатель Alibaba Джем Ма уже более двух месяцев не появлялся на публике после того, как раскритиковал китайские госбанки и регуляторы, сравнив их с ломбардами.На

    воскресенье, 03.01.2020 | 20:12
    Наука и IT
  • Сроки и окончательный перечень мер для поддержки IT-индустрии должно будет утвердить правительство, однако когда это произойдет, не говорится
    Власти РФ хотят помочь IT-индустрии страны

    ​Власти Российской Федерации подготовили специальную инициативу, посредством которой планируется по-новому помочь экономике страны. Об этом сообщил

    среда, 30.12.2020 | 23:43
    Индустрия
  • Ранее стало известно, что Honda прекратит производство автомобилей с бензиновым двигателем для Европы к концу 2022 года
    Honda уходит с российского рынка

    ​Японская компания Honda заявила о своем намерении прекратить поставку своих легковых автомобилей на территорию России в 2022 году. Такое решение покинуть не

    среда, 30.12.2020 | 19:11
    Транспорт
Читать новости раздела
Экономика
  • Входящие в данный холдинг компании выплачивали компании за использование ее интеллектуальной собственности
    Facebook закрывает три своих холдинга в Ирландии

    Facebook закрывает три своих холдинговых компании в Ирландии.Данные компании использовались для хранения интеллектуальной собственности и для ухода от уплаты

    понедельник, 28.12.2020 | 22:20
    Наука и IT
  • При активации определенного аккаунта iOS завершит предыдущий сеанс и запустит новый
    Apple хочет сделать iPhone для нескольких пользователей

    ​Компания Apple разрешит владеть iPhone сразу нескольким пользователям.В специальном патенте описывается технология Secure Enclave, которая нужна для обеспечения

    понедельник, 28.12.2020 | 21:46
    Индустрия
  • Спрос также был обоснован тем, что многие покупатели ожидают роста цен на автомобили
    Количество автокредитов в РФ выросло

    ​В ноябре текущего года было подсчитано, что размер выданных автокредитов в России составил 880,5 тысячи рублей. Если сравнивать с показателями прошлого года, то

    понедельник, 28.12.2020 | 20:28
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok