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В Великобритании продолжает дорожать жилье
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В Великобритании продолжает дорожать жилье

Эксперты ожидали рост стоимости жилой недвижимости в районе 7,1% в годовом исчислении
​В ноябре стоимость жилья в Великобритании выросла на 7,6% в годовом исчислении, сообщает Halifax.

Цены на недвижимость растут на протяжении пяти месяцев, при этом рост стоимости в последний месяц осени показал рекорд за четыре года. 

Увеличение стоимости жилья в Великобритании за пять месяцев составило 6,5%. Скорость роста стоимости недвижимости в ноябре составляет 1,2%, при этом в октябре этот показатель находился на уровне 0,3%.

Эксперты ожидали рост стоимости жилой недвижимости в районе 7,1% в годовом исчислении и 0,4% в месячном, заявляет Trading Eonomics.

Сектор жилой недвижимости "туманного Альбиона" не оправдал ожиданий аналитиков и проявил себя более устойчивым к кризису от пандемии коронавируса. Многие эксперты пересмотрели свои прогнозы в сторону роста на следующий год, заявляет глава Halifax Рассел Гэлли.

"При этом экономика Великобритании находится в тяжелом состоянии, максимальный уровень безработицы ожидается летом 2021 года. Страна еще многие годы будет восстанавливать экономику, пострадавшую от кризиса 2020 года, так что в следующем году ожидается снижение потребительской активности в секторе недвижимости", — добавил Гэлли. 

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вторник 08.12.2020 | 09:14
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