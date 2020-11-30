ЕС займется контролем цифровых гигантов

По ее словам, после смены власти и обновления американской администрации президента возможно восстановление взаимодействия между ЕС и США. "Полагаю первостепенным наладить взаимовыгодное сотрудничество в вопросе коррекции деятельности цифровых компаний", - заявляет Вестагер.

Вместе с тем, замглавы ЕК обращает внимание, что Евросоюзу предстоит продумать цифровую активность, используя не только ограничительные меры в сторону цифровых корпораций. Через неделю планируется озвучить выводы Еврокомиссии, в которых подробно рассматриваются, к примеру, гигант Booking Holdings, чей доход от сервиса бронирования Booking.com составляет 15 млр долларов в год, и онлайн-площадка по интернет-бронированию Airbnb. "Это анализируется с целью своевременно реагировать на новые веяния рынка, контролируя действие постановления о монополии и конкуренции," - сообщила Маргрет Вестагер.

Ранее Financial Times озвучивал планы Брюсселя обязать крупнейшие корпорации, в частности Google и Amazon, распределить накопленную обширную информацию о пользователях между небольшими фирмами. ЕК объясняет свои планы как следование закону о цифровой деятельности.

Положение Digital Services Act регламентирует права, обязанности и определенные нормы ведения цифровой деятельности и, по планам, может стать одним из первых крупномасштабных законопроектов Евросоюза по регулированию интернет-бизнеса. Документ предусматривает запрет крупнейшим цифровым компаниям использовать скидки, нарушающие права конкуренции, на свои услуги на сайтах, а также предустанавливать собственные приложения и программы на продаваемые гаджеты.

Читайте также: Руперт Мердок отказался от бонуса после того, как News Corp потеряла 1 миллиард долларов