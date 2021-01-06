Криптовалюта - Биткоин преодолел отметку в $35000

Во вторник вечером биткоин взлетел на 12%, превзойдя свой максимальный показатель в 34 544,94 доллара, зафиксированный 3 января текущего года.

Однако после преодоления этой планки стоимость биткоина скорректировалась в диапазон от $32 500 до $34 500, а затем стремительно снизилась до $28 000.

В ходе вчерашних вечерних торгов биткоин продемонстрировал новый рекорд стоимости в $35 106 за монету.

По статистическим данным CryptoQuant, на протяжении всего ценового движения финансовые игроки криптовалютного рынка начинают уменьшать позиции с кредитным плечом по всем направлениям. Гендиректор Ки Ён Джу в своем сообщении в Twitter заявил, что это изменение говорит о том, что финансовые игроки "не уверены и напуганы относительно стабильности мировой экономики".

Последний всплеск биткоина произошел на фоне скорых данных о результатах выборов в верхнюю палату Конгресса США. Многие эксперты заявляют о том, что Конгресс Соединенных Штатов, под руководством демократов, может ухудшить текущие опасения по поводу инфляции. При этом многие биткоин-инвесторы согласны с такой точкой зрения.

В январе биткоин подорожал на 20% после его более чем 300%-ного взлета в прошлом году, в основном за счет притока институциональных инвестиций.

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