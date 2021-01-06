МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Крипторынок
Криптовалюта - Биткоин преодолел отметку в $35000
logo

Криптовалюта - Биткоин преодолел отметку в $35000

Во вторник вечером биткоин взлетел на 12%
​Во вторник бычьи настроения инвесторов подтолкнули биткоин к историческим максимумам. 

Во вторник вечером биткоин взлетел на 12%, превзойдя свой максимальный показатель в 34 544,94 доллара, зафиксированный 3 января текущего года. 

Однако после преодоления этой планки стоимость биткоина скорректировалась в диапазон от $32 500 до $34 500, а затем стремительно снизилась до $28 000.

В ходе вчерашних вечерних торгов биткоин продемонстрировал новый рекорд стоимости в $35 106 за монету.

По статистическим данным CryptoQuant, на протяжении всего ценового движения финансовые игроки криптовалютного рынка начинают уменьшать позиции с кредитным плечом по всем направлениям. Гендиректор Ки Ён Джу в своем сообщении в Twitter заявил, что это изменение говорит о том, что финансовые игроки "не уверены и напуганы относительно стабильности мировой экономики".

Последний всплеск биткоина произошел на фоне скорых данных о результатах выборов в верхнюю палату Конгресса США. Многие эксперты заявляют о том, что Конгресс Соединенных Штатов, под руководством демократов, может ухудшить текущие опасения по поводу инфляции. При этом многие биткоин-инвесторы согласны с такой точкой зрения.

В январе биткоин подорожал на 20% после его более чем 300%-ного взлета в прошлом году, в основном за счет притока институциональных инвестиций.

Читайте также: Bittrex планирует исключить криптовалюты Monero, Zcash и Dash из листинга

среда 06.01.2021 | 09:39
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Спецслужбы США полагают, что использование таких криптовалют может существенно подорвать безопасность страны и позволяет злоумышленникам отмывать деньги
    Bittrex планирует исключить криптовалюты Monero, Zcash и Dash из листинга

    ​Криптобиржа Bittrex с 1 января заявила о том, что намерена исключить из листинга анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash с 15 января. Причино избавления от этих монет

    понедельник, 04.01.2021 | 18:19
    Крипторынок
  • За последние несколько дней стоимость биткоина смогла обновить несколько своих исторических максимумов
    Цена биткоина резко упала

    ​Стоимость биткоина резко снизилась, о чем свидетельствуют данные Coindesk.За минувшие сутки биткоин потерял в цене примерно 12%. Цена по состоянию на 4 января

    понедельник, 04.01.2021 | 17:54
    Крипторынок
  • Эфир вырос на фоне резкого взлета Биткоина
    Стоимость Эфириума достигла $1161

    Стоимость Эфириума достигла $1161 впервые с января 2018 года. Сразу после достижения нового трехлетнего максимума Эфириум снизился до уровня ниже $900.Эфир вырос на

    понедельник, 04.01.2021 | 14:15
    Крипторынок
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok