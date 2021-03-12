Экономика: Лагард считает недопустимым повышение рыночных процентных ставок

"Рыночные процентные ставки увеличились с начала года, что создает риск для более масштабных условий финансирования", — заявила глава ЕЦБ.

По словам Лагард, это "недопустимо", поскольку сохранение положительных факторов финансирования крайне необходимо для уменьшения неопределенности и роста уверенности в поддержке восстановления экономики и перспектив инфляции.

В четверг Управляющий совет ЕЦБ принял решение увеличить темпы выкупа облигаций в следующем квартале, исходя из рыночных условий, и сохранил свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне.

Объем программы по выкупу облигаций в связи с пандемией, или PEPP, был сохранен в сумме €1,85 трлн, но банк заявил, что покупка долговых бумаг в рамках этой схемы в следующем квартале будет проводиться намного быстрее, чем в первые месяцы текущего года.

В своем выступлении перед журналистами глава ЕЦБ заявила, что решение об увеличении темпов покупки облигаций было принято Советом управляющих в полном согласии.

По словам Лагард, сохранение положительных факторов финансирования в период Covid-19 остается крайне важным.

Согласно ее заявлению, директивные органы будут продолжать внимательно следить за обменным курсом, чтобы вовремя скорректировать инфляцию. Продолжающиеся кампании вакцинации вместе с постепенным ослаблением карантинных мер увеличивают прогнозы устойчивого восстановления экономической активности в течение 2021 года.

Председатель ЕЦБ заявила, что риски, связанные с перспективами роста экономики еврозоны в среднесрочной перспективе, стали более сбалансированными, хотя риски ухудшения ситуации, в основном из-за вирусных мутаций, сохраняются в ближайшем времени.

Банк ожидает, что базовое ценовое давление несколько увеличится из-за ограничений предложения и улучшения внутреннего спроса, но останется на низком уровне.

Главный финансовый регулятор Европы повысил прогноз инфляции на 2021 год до 1,5%. Прогноз на следующий год был увеличен до 1,2%. Прогнозы инфляции на этот и следующий год были повышены из-за временных факторов и более высокой инфляции цен на энергоносители.

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