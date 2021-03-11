Инвестиции: Названы лучшие офшоры в мире

На втором месте оказались Каймановы острова, а на третьем – Бермудские острова. После островов в рейтинге идут Нидерланды, Швейцария и Люксембург. Также в первую десятку вошли Гонконг, остров Джерси, Сингапур и ОАЭ. Великобритания занимает в рейтинге 13-ю позицию.

Данный рейтинг формировался на основании того, насколько свободно можно вести зарубежный бизнес и выводить доходы от него с наименьшими налоговыми выплатами. Россия не попала в рейтинг из 70 государств. Согласно оценкам аналитиков компании, ежегодно налоговые нарушения обходятся миру в среднем в 245 миллиардов долларов США. Эти деньги попросту не идут в бюджеты государств.

Ранее сообщалось, что в России придумали новый налог на миллиардные суммы в рублях. Для этого иностранные интернет-платформы должны уплачивать в бюджет налог на доходы физических лиц.

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