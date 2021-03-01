Финансы: Госдолг Италии достиг рекордных размеров

По итогам минувшего года размер государственного долга страны вырос до 155,6 процента ВВП (это примерно 2,569 трлн евро). В 2019 году этот показатель находился на отметке в 134,6 процента ВВП.

Помимо этого, институт зафиксировал, что ВВП рекордно сократился. Так, в прошлом году его показатель упал до 1,651 трлн евро. В процентом выражении спад составил 8,9 % за год.

Ранее сообщалось, что экономика Испании также столкнулась с рекордной за последние сто лет долговой нагрузкой. По итогам 2020 года размер госдолга страны вырос до 1,311 трлн евро (что примерно составляет 117,1 процента ВВП). Такой показатель является худшим с 1902 года, сообщает Центробанк страны. Также со спадом в экономике сталкивалась и Великобритания, для который минувший год стал худшим с точки зрения спада ВВП.

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