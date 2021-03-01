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Финансы: Госдолг Италии достиг рекордных размеров
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Финансы: Госдолг Италии достиг рекордных размеров

Размер государственного долга страны вырос до 155,6 процента ВВП
​Италия достигла рекордного значения своего государственного долга на фоне пандемии коронавируса. Такие данные привел Национальный институт статистики (Istat).

По итогам минувшего года размер государственного долга страны вырос до 155,6 процента ВВП (это примерно 2,569 трлн евро). В 2019 году этот показатель находился на отметке в 134,6 процента ВВП.

Помимо этого, институт зафиксировал, что ВВП рекордно сократился. Так, в прошлом году его показатель упал до 1,651 трлн евро. В процентом выражении спад составил 8,9 % за год.

Ранее сообщалось, что экономика Испании также столкнулась с рекордной за последние сто лет долговой нагрузкой. По итогам 2020 года размер госдолга страны вырос до 1,311 трлн евро (что примерно составляет 117,1 процента ВВП). Такой показатель является худшим с 1902 года, сообщает Центробанк страны. Также со спадом в экономике сталкивалась и Великобритания, для который минувший год стал худшим с точки зрения спада ВВП.

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понедельник 01.03.2021 | 20:32
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