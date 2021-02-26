Фондовый рынок: Противостояние между центральными банками и трейдерами нарастает

Резервный банк Австралии совершил внеплановые покупки на сумму более $2 млрд, а Центробанк Кореи объявил о планах по закупке гособлигаций на следующие месяцы. Фондовые игроки замерли в ожидании, чтобы увидеть, примет ли финансовый регулятор Японии меры, чтобы ориентир доходности не вышел за пределы целевого коридора.
Увеличивающийся разрыв между трейдерами и центральными банками в отношении скорости восстановления мировой экономики, похоже, приведет к конфликтам, когда политики стремятся сохранить контроль над стоимостью по займам. Быстрая переоценка рефляционной торговли распространяется на все рынки, оказывая давление на оценки и негативно влияя на торги по продаже гособлигаций.
"Рефляции сейчас нужен повод, и центральные банки борются с резким повышением доходности", — заявил Вишну Варатхан, глава департамента экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре. "Авторитет банков поставлен на карту — если они намерены поддерживать политику адаптации, они должны действовать, а не выглядеть так, как будто они убегают".
В этот раз Резервный банк Австралии играет ведущую роль, выступая в качестве "первой скрипки" — роль, которую обычно исполняет Банк Японии в Азии. Его предложение о покупке долга на $2,4 млрд ограничило распродажу, а доходность трехлетних облигаций Австралии нивелировала прибыль. Доходность гособлигаций снизилась с максимума в 1,6%, достигнутого в четверг вечером, когда в акции вложились азиатские инвесторы.
Центральный банк Японии еще не предпринял никаких действий, однако министр финансов Таро Асо выступил с предупредительной речью, поскольку основная доходность выросла до предела допустимого банком уровня. "Важно, чтобы доходность не подпрыгивала внезапно", — заявил Асо в Токио. "Мы должны убедиться, что не потеряем доверие рынка к фискальному менеджменту".
Однако, это не успокоило трейдеров и паника на развивающихся рынках продолжается. Доходность индонезийских гособлигаций выросла до максимальных уровней с октября. Банк Индонезии сообщил, что будет постоянно присутствовать на рынке и анализировать его, чтобы принять экстренные меры в случае падения национальной валюты. ЦБ Кореи, который был ограничен в покупке казначейских облигаций, заявил, что выделил $6,2 млрд на выкуп гособлигаций в первом полугодии.
В то время как фондовые игроки все чаще оценивают более высокую инфляцию и возможность роста ставок, центральные банки видят длительный период стимулирующих мер по восстановлению мировой экономики.Есть мнение, что крупнейшие центральные банки попытаются сдержать дальнейший рост доходности, сказал Кей Ямазаки, старший управляющий фондом в Токио в Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Должностные лица ФРС пока терпят недавний рост доходности, но нынешний рынок, не склонный к риску, также побудит их принять действия".
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