Фондовый рынок: Противостояние между центральными банками и трейдерами нарастает

Резервный банк Австралии совершил внеплановые покупки на сумму более $2 млрд, а Центробанк Кореи объявил о планах по закупке гособлигаций на следующие месяцы. Фондовые игроки замерли в ожидании, чтобы увидеть, примет ли финансовый регулятор Японии меры, чтобы ориентир доходности не вышел за пределы целевого коридора.

Увеличивающийся разрыв между трейдерами и центральными банками в отношении скорости восстановления мировой экономики, похоже, приведет к конфликтам, когда политики стремятся сохранить контроль над стоимостью по займам. Быстрая переоценка рефляционной торговли распространяется на все рынки, оказывая давление на оценки и негативно влияя на торги по продаже гособлигаций.

"Рефляции сейчас нужен повод, и центральные банки борются с резким повышением доходности", — заявил Вишну Варатхан, глава департамента экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре. "Авторитет банков поставлен на карту — если они намерены поддерживать политику адаптации, они должны действовать, а не выглядеть так, как будто они убегают".

В этот раз Резервный банк Австралии играет ведущую роль, выступая в качестве "первой скрипки" — роль, которую обычно исполняет Банк Японии в Азии. Его предложение о покупке долга на $2,4 млрд ограничило распродажу, а доходность трехлетних облигаций Австралии нивелировала прибыль. Доходность гособлигаций снизилась с максимума в 1,6%, достигнутого в четверг вечером, когда в акции вложились азиатские инвесторы.

Центральный банк Японии еще не предпринял никаких действий, однако министр финансов Таро Асо выступил с предупредительной речью, поскольку основная доходность выросла до предела допустимого банком уровня. "Важно, чтобы доходность не подпрыгивала внезапно", — заявил Асо в Токио. "Мы должны убедиться, что не потеряем доверие рынка к фискальному менеджменту".

Однако, это не успокоило трейдеров и паника на развивающихся рынках продолжается. Доходность индонезийских гособлигаций выросла до максимальных уровней с октября. Банк Индонезии сообщил, что будет постоянно присутствовать на рынке и анализировать его, чтобы принять экстренные меры в случае падения национальной валюты. ЦБ Кореи, который был ограничен в покупке казначейских облигаций, заявил, что выделил $6,2 млрд на выкуп гособлигаций в первом полугодии.

В то время как фондовые игроки все чаще оценивают более высокую инфляцию и возможность роста ставок, центральные банки видят длительный период стимулирующих мер по восстановлению мировой экономики.

Есть мнение, что крупнейшие центральные банки попытаются сдержать дальнейший рост доходности, сказал Кей Ямазаки, старший управляющий фондом в Токио в Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Должностные лица ФРС пока терпят недавний рост доходности, но нынешний рынок, не склонный к риску, также побудит их принять действия".

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