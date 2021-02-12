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Финансовый рынок: Банк России сохранил ставки на прежнем уровне
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Финансовый рынок: Банк России сохранил ставки на прежнем уровне

По заявлению ЦБ РФ, нынешняя ДКП будет оставаться прежней на протяжении всего года
Главный финансовый регулятор Российской Федерации сохранил основную процентную ставку на прежнем уровне и дал понять, что цикл смягчения ставок завершается.

Руководство банка во главе с Эльвирой Набиуллиной утвердило постановление оставить ключевую ставку на уровне 4,25%.

Финансовый регулятор заявил, что он определит сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.

Это говорит о том, что экономисты готовят базу для возврата ставок к уровню 5-6%, сообщил Лиам Пич, ведущий эксперт Capital Economics.

По заявлению эксперта, ставка на уровне 4,00% выглядит практически нереальной, при этом текущая ставка будет существовать еще долго.

По мнению экспертов, годовой рост потребительских цен достигнет максимума в конце зимы-начале весны, а затем начнет снижаться. Скорость снижения будет зависеть от проинфляционных факторов и базовых эффектов 2020 года.

Согласно действующей ДКП Центробанка России, годовой рост потребительских цен в текущем году составит 3,7-4,2%.

По ожиданиям финансового регулятора, в текущем году экономика Российской Федерации вырастет до 4%. В следующие два года прогнозируется рост экономики до 3%.

По заявлению ЦБ РФ, нынешняя ДКП будет оставаться прежней на протяжении всего года.

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пятница 12.02.2021 | 14:49
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