Финансовый рынок: Банк России сохранил ставки на прежнем уровне

Руководство банка во главе с Эльвирой Набиуллиной утвердило постановление оставить ключевую ставку на уровне 4,25%.

Финансовый регулятор заявил, что он определит сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.

Это говорит о том, что экономисты готовят базу для возврата ставок к уровню 5-6%, сообщил Лиам Пич, ведущий эксперт Capital Economics.

По заявлению эксперта, ставка на уровне 4,00% выглядит практически нереальной, при этом текущая ставка будет существовать еще долго.

По мнению экспертов, годовой рост потребительских цен достигнет максимума в конце зимы-начале весны, а затем начнет снижаться. Скорость снижения будет зависеть от проинфляционных факторов и базовых эффектов 2020 года.

Согласно действующей ДКП Центробанка России, годовой рост потребительских цен в текущем году составит 3,7-4,2%.

По ожиданиям финансового регулятора, в текущем году экономика Российской Федерации вырастет до 4%. В следующие два года прогнозируется рост экономики до 3%.

По заявлению ЦБ РФ, нынешняя ДКП будет оставаться прежней на протяжении всего года.

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