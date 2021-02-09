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Стоимость Reddit выросла в два раза
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Стоимость Reddit выросла в два раза

Глава Reddit заявил, что бунт инвесторов благотворно отразился на деятельности платформы
​Стоимость американского социального новостного сайта Reddit выросла вдвое и в настоящее время составляет 6 млрд долларов после того, как компания привлекла новых инвесторов и 250 млн долларов финансирования.

Компания намерена направить финансирование на развитие своей платформы, включая рекламные материалы, потребительские товары и выход на международные рынки. Также планируется расширить штат сотрудников. Компания оказалась в центре скандала на фоне так называемого бунта розничных инвесторов.

Глава Reddit заявил, что бунт инвесторов благотворно отразился на деятельности платформы. Доходы от рекламы выросли практически в два раза.

Ранее инвесторы устроили заранее спланированную атаку на хедж-фонды и сделали ставку на спад стоимости акций игровой компании GameStop и ряда других компаний. Инвесторы смогли разогнать акции Gamestop более чем на 880%. Такими действиями они спровоцировали существенные перемены на биржевом рынке. Из-за этого некоторые игроки потеряли довольно большие деньги, поскольку не ожидали такой ситуации.

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вторник 09.02.2021 | 21:19
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