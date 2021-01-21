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Курс доллара: Американская валюта падает относительно евро и иены.
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Курс доллара: Американская валюта падает относительно евро и иены.

Единая европейская валюта выросла по отношению к доллару до $1,2129
В четверг в ходе торгов ​американский доллар падает по отношению к евро и иене.

Фондовые игроки продолжают следить за новым президентом США Джо Байденом, который 20 января, после инаугурации, стал официальным 46-м главой Белого дома. Инвесторы ожидают, что новая демократическая команда сможет восстановить экономику страны. На этом фоне рисковые активы выросли, а доллар снизился. 

Индекс ICE упал 0,23%, а WSJ Dollar Index снизился на 0,23%.

Единая европейская валюта выросла по отношению к доллару до $1,2129.

Доллар США подешевел относительно иены до уровня ¥103,44.

Сегодня все внимание инвесторов будет обращено в сторону заседания ЕЦБ. Эксперты ожидают, что главный финансовый регулятор Европы сохранит ДКП на прежнем уровне.

На своем последнем заседании ЕЦБ нарастил объем программы выкупа активов до €1,85 трлн и продлил время ее действия на 9 месяцев. 

Центробанк Японии оставил на прежнем уровне свою ДКП. Банк сохранил краткосрочную ставку по вкладам коммерческих банков в Центробанк на отметке -0,1% и оставил программу выкупа гособлигаций на прежнем уровне. 



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четверг 21.01.2021 | 10:08
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