Курс валют: Минфин подготовил новые налоговые льготы для офшоров

Желающим переехать в российский офшор нужно будет платить в федеральный бюджет в любом случае, однако до этого четкий порядок данной процедуры не был прописан. Соответствующий документ планируется опубликовать в течение месяца.

Для того чтобы получать льготы, помимо инвестиций, компания должна купить либо арендовать офис площадью не менее 100 квадратных метров и нанять минимум 15 сотрудников. В то же время доля пассивных доходов в компании должна быть выше 90%. В обмен на это Минфин хочет снизить с 15 до 10% налог с выплачиваемых и получаемых дивидендов.

В прошлом году Минфин отказал российским офшорам в снижении налогов на дивиденды, которые выплачиваются некоторыми категориями резидентов. Тогда в министерстве говорили, что льготы смогут получить только публичные компании, ценные бумаги которых торгуются на биржах.

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