Курс доллара на сегодня: Американская валюта падает относительно иены

Низкие экономические показатели Соединенных Штатов, а также затягивание рассмотрения новой программы стимулирования экономики США, которую в четверг представил Джозеф Байден, негативно отражаются на стоимости рисковых активов, сообщают аналитики ANZ.

Обнародованная программа стимулирования экономики США Джо Байдена содержит прямые выплаты американцам в размере $1400, рост выплат нетрудоустроенным, а также поднятие минимальной зарплаты до 15 долларов/час.

Фондовые игроки на этой неделе ожидают доклада в Сенате Джанет Йеллен. По информации издания The Wall Street Journal, Йеллен выступит с сообщением о том, что намерена придерживается стратегии, где стоимость доллара устанавливается рынком, что подразумевает политику невмешательства в курс национальной валюты. Действующий глава Белого дома является сторонником низкой стоимости доллара.

В понедельник евро относительно американского доллара торгуется стабильно на отметке в $1,2078. Великобританский фунт снизился по отношению к доллару США на 0,17% до уровня $1,3567.

Доллар в паре с иеной опустился на 0,11%, до ¥103,74.

Индикатор ICE, отвечающий за динамику американской валюты относительно основной валютной корзины вырос на 0,06%. Индекс WSJ Dollar Index поднялся на 0,09%.

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