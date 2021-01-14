Фондовый рынок - Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 14 января

BlackRock сообщила о скорректированной прибыли за IV квартал в размере $10,18 на акцию, что превзошло оценку аналитиков в $9,14. Активы под управлением BlackRock выросли до рекордных 8,68 трлн долларов в четвертом квартале.

Бумаги компании Johnson & Johnson подорожали на 1,44% после того, как ее вакцина против коронавируса была объявлена как безопасная и формирующая иммунный ответ на ранней стадии испытаний.

В случае успеха и одобрения вакцина станет третьей доступной вакциной для борьбы с пандемией Covid-19.

Ценные бумаги Delta Air Lines поднялись на 2,50% после того, как авиакомпания сообщила о более значительных, чем ожидалось, убытках в IV квартале, но прогнозировала улучшение ситуации в отрасли, поскольку вакцинация населения приобретает массовый характер, а карантинные ограничения на поездки за границу заканчиваются весной.

Акции Plug Power упали на 5,42% после того, как аналитик JP Morgan Пол Костер дал целевую цену на акции топливных элементов в размере $60 с 14% дисконтом и сказал, что акции полностью оценены.

Бумаги Virgin Galactic резко выросли на 14,15% после того, как ARK Investment Management подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам заявку на открытие биржевого фонда для исследования космоса.

Согласно заявке, активно управляемый ETF ARK будет инвестировать 80% в акции, связанные с инвестиционной темой освоения космоса и инноваций, определяемой как "ведущая, обеспечивающая или извлекающая выгоду из технологически оснащенных продуктов и / или услуг, которые происходят за пределами поверхности Земли".

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