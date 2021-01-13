МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Финансовый рынок - Россияне стали реже посещать банки
logo

Финансовый рынок - Россияне стали реже посещать банки

Время, потраченное на все мобильные приложения, выросло в прошлом году на 40%
​В 2020 году россияне крайне редко посещали офисы кредитных организаций. Им они предпочитали онлайн-банки. 

Согласно подсчетам аналитиков, российские пользователи банковских мобильных приложений и многих других финансовых компаний провели в них в прошлом году суммарно 629 млн часов, что значительно больше показателей 2019 года.

При этом, время, потраченное на все мобильные приложения, выросло в прошлом году на 40%. Такой рост авторы исследования никак не связывают с появлением новых пользователей, поскольку количество скачиваний приложений финансовой тематики увеличилось лишь на 5%.

Многие аналитики в качестве основных причин роста популярности банковских приложений назвали длительный режим самоизоляции и пандемию коронавируса. В тоже время, клиенты банков стали пользоваться большим количеством функций. Помимо традиционных финансовых переводов клиенты активно пользуются открытием вкладов, подачей заявок на получение кредитов и ряд других финансовых продуктов.

Таким образом, все больше операций находят свои аналоги в онлайне и данная тенденция прослеживается во многих сферах деятельности человека.

Читайте также: МВФ дает прогнозы об экономическом росте ЕС

среда 13.01.2021 | 20:02
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • В декабре индекс цен на сырьевые товары вырос на 1,8%
    Форекс - В декабре стоимость сырья в Новой Зеландии выросла

    В декабре цены на сырьевые товары Новой Зеландии выросли из-за более высоких мировых затрат на доставку, согласно данным банка ANZ.В декабре индекс цен на сырьевые

    среда, 13.01.2021 | 08:59
    Новая Зеландия
  • Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу
    Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

    ​Пекин может спровоцировать кредитный кризис в стране, поскольку он возвращается к своей финансовой политике по сокращению долгов после того, как пережил худшие

    понедельник, 11.01.2021 | 11:32
    Китай
  • Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
    В Великобритании вводится локдаун

    В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также

    вторник, 05.01.2021 | 14:17
    Великобритания
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok