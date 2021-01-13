Финансовый рынок - Россияне стали реже посещать банки

Согласно подсчетам аналитиков, российские пользователи банковских мобильных приложений и многих других финансовых компаний провели в них в прошлом году суммарно 629 млн часов, что значительно больше показателей 2019 года.

При этом, время, потраченное на все мобильные приложения, выросло в прошлом году на 40%. Такой рост авторы исследования никак не связывают с появлением новых пользователей, поскольку количество скачиваний приложений финансовой тематики увеличилось лишь на 5%.

Многие аналитики в качестве основных причин роста популярности банковских приложений назвали длительный режим самоизоляции и пандемию коронавируса. В тоже время, клиенты банков стали пользоваться большим количеством функций. Помимо традиционных финансовых переводов клиенты активно пользуются открытием вкладов, подачей заявок на получение кредитов и ряд других финансовых продуктов.

Таким образом, все больше операций находят свои аналоги в онлайне и данная тенденция прослеживается во многих сферах деятельности человека.

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