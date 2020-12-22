Конгресс США утвердил бюджет на 2021 год и меры по стимулированию экономики

Для того, чтобы данный законопроект вошел в силу его должен подписать действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

В последний день недели представители разных партий Конгресса смогли согласовать новые стимулирующие меры для экономики страны на сумму в 900 млрд долларов. Пакет стимулирующих мер вошел в законопроект по бюджету США на следующий финансовый год в объеме $1,4 трлн.

В новом пакете стимулирования экономики Соединенных Штатов предусмотрены выплаты гражданам страны. Так, по 300 долларов в неделю будут получать люди, которые потеряли работу в условиях пандемии коронавируса и стали на биржу труда, по 600 долларов прямых выплат получат отдельные категории граждан. Помимо прямых выплат населению пакет предусматривает много программ по поддержке бизнеса, пострадавшего от Covid-19. В проекте заложены средства в объеме 69 млрд долларов на иммунизацию населения США от коронавирусной инфекции, а также на все медицинские мероприятия, связанные с анализом, исследованием, тестированием и отслеживанием Covid-19.

Общая сумма на поддержание и стимулирование экономики Соединенных Штатов с начала пандемии коронавируса составляет 6 трлн долларов.

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