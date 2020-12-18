ЦБ Японии увеличил срок действия экстренной программы кредитования

По заявлению банка, экономическая активность и цены остаются под давлением, и он намерен дальше поддерживать экономику и тем самым достичь целевого показателя ценовой стабильности в 2%.

Финансовый регулятор заявил, что не видит необходимости менять свою программу «QQE с контролем кривой доходности».

Заявление было сделано после того, как официальная статистика показала, что основные потребительские цены снизились в ноябре на 0,9%.

На заседании Банка Японии было принято решение увеличить срок действия программы экстренного кредитования на полгода до сентября 2021 года.

Банк также отменил верхний предел в ¥100 млрд для средств, предоставляемых под нулевую ставку коммерческим финансовым организациям, которые выдают беспроцентные заимствования компаниям, не требуя обеспечения.

Главный финансовый регулятор оставил на прежнем уровне краткосрочную процентную ставку по вкладам коммерческих финансовых организаций в Банк Японии на уровне минус 0,1%.

Банк продолжит выкупать японские госбумаги без установки верхней границы, чтобы доходность 10-летних JGB облигаций оставалась на уровне около О%.

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