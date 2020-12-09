Нацбанк Грузии сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Рост потребительских цен в последнее время находится на уровне 3,8%. Согласно ожиданиям финансового регулятора рост потребительских цен в первом полугодии следующего года останется в прежнем диапазоне на фоне низкой потребительской активности.

Ноябрьский рост потребительских цен в стране увеличился на 0,9% относительно предыдущего месяца. В годовом исчислении инфляция составляет 3,8%.

"При вынесении решения по ключевой ставке комиссия Нацбанка приняла во внимание все факторы, влияющие на экономику страны. Был проанализирован и уровень роста производственных издержек на фоне ограничительных мер, веденных для сдерживания распространения Covid-19, а также приняты во внимание неопределенности в экономической системе страны из-за непрекращающейся эпидемии", - заявил регулятор.

Правительство Грузии прогнозирует снижение экономики страны на 4,0% в текущем году.

Следующее заседание комитета по монетарной политике Нацбанка состоится 3 февраля 2021 года.

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