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Цифровой рубль не приведет к исчезновению простого рубля — ЦБ РФ
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Цифровой рубль не приведет к исчезновению простого рубля — ЦБ РФ

Основные финансовые компании и организации выступили за реализацию проекта цифрового рубля
Цифровой рубль на приведет к исчезновению банкнот, купюр, и монет, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

"Я заявляю, что никто не отнимет вашего права и желания пользоваться наличными средствами, в государстве будут использоваться все формы оплаты: наличная, безналичная и с помощью цифрового рубля", — добавила Скоробогатова.

Во второй декаде октября текущего года главный финансовый регулятор России во время своего выступления презентовал систему цифрового рубля. Российская цифровая валюта будет состоять из неповторимого цифрового кода, который будет находится на специальном электронном счете. При осуществлении оплаты цифровой код будет перемещаться с одного счета на другой и таким способом будет происходить расчет между двумя пользователями. Государство введет цифровой рубль в общее пользование наравне с простой национальной валютой. Планируется, что цифровые деньги приобретут широкую популярность среди простого населения и в бизнесе, так как имеют ряд преимуществ. Они обладают высокой скоростью расчета, простотой использования и колоссальной надежностью.

Основные финансовые компании и организации выступили за реализацию проекта цифрового рубля. Однако Сбербанк выступил с предложением дополнить цифровой рубль свойствами безналичных средств. Согласно его предложению это только улучшит свойства цифровой валюты и снизит нагрузку на платежную систему страны.

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вторник 01.12.2020 | 12:14
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