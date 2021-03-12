Курс нефти: Стоимость WTI снизилась

Фьючерсы на нефть сорта Brent с контрактами в мае торговались на уровне на уровне 69,62 долл/барр., в то время как стоимость нефти сорта West Texas Intermediate с контрактами в апреле подешевела на 0,2% до 65,96 долл/барр.

Инвесторы проводят торги с осторожностью, поскольку новый рост доходности казначейских облигаций США вызвал колебания на фондовых рынках.

Доходность 10-летних гособлигаций Соединенных Штатов снова превысила 1,6% после выхода данных по заявкам на пособие по безработице, которые оказались лучше прогнозов.

В своем отчете ОПЕК сообщила, что в текущем году спрос увеличится на 6,5%.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть составит 96,3 млн барр/сутки, при этом наибольшее потребление придется на III и IV квартал", — заявили в организации.

В последний месяц зимы добыча сырой нефти ОПЕК сократилась на 650 000 барр/сутки из-за дополнительных сокращений со стороны ведущего производителя нефтепродуктов и фактического лидера Саудовской Аравии.

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