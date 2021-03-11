Рынок акций: Фондовые индексы Европы завершили торги ростом котировок

Инвесторы ожидают выступления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард о недавнем увеличении доходности гособлигаций, а также решения по процентной ставке.

Ожидается, что банк оставит свои учетные ставки и пакет стимулов без изменений.

Ключевой Европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 0,3% до 423,50. Немецкий DAX завершил сессию небольшим ростом. Французский CAC 40 прибавил 0,3%, британский FTSE 100 — 0,2%.

Акции Nokia поднялись на 1,7% на новостях о том, что финская телекоммуникационная компания заключила сделку с Samsung о лицензировании патентов на ее инновации в области видеостандартов.

Финансовые активы итальянской страховой компании Generali выросли почти 2% после того, как она заявила, что ожидает восстановления прибыльности в этом году.

Акции Anglo American, Antofagasta и Glencore прибавили 2-3% в надежде, что программа стимулирования Байдена ускорит восстановление мировой финансовой системы.

Бумаги платформы онлайн-торговли IG Group Holdings поднялись на 4,5% на фоне заявления о высоком росте выручки в третьем квартале.

Ценные бумаги Hugo Boss AG обвалились на 2,7%. Компания в 2020 году получила чистый убыток по сравнению с прибылью в 2019 году.

Финансовые активы химической компании Lanxess сократились на 4%.

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