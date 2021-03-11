Рынок акций: Dow закрылся на новом максимуме

Dow вырос на 1,5% до 32 297,02, а S&P 500 поднялся на 0,6% до 3 898,81. Nasdaq упал на 0,1% до 13 068,83.

Рынок ценных бумаг перешел к росту после публикации отчета Министерства труда, показывающего сдерживание инфляции потребительских цен в феврале.

Опасения по поводу инфляции вызвали недавние скачки доходности гособлигаций, которые привели к значительной волатильности на последних торгах.

Интерес к покупке на раннем этапе торгов мог быть вызван сообщениями о намерениях США закупить 100 млн дополнительных доз вакцины компании Johnson & Johnson Covid-19.

В течение сессии индекс Dow продолжал расти, в то время как Nasdaq снизился на фоне того, что трейдеры попытались зафиксировать прибыль в технологическом секторе.

Акции энергетических компаний подорожали благодаря увеличению цен на сырую нефть. Нефть с контрактами в апреле выросла до 64,44 долл/барр.

Индекс Philadelphia Oil Service Index прибавил 5,6%, индекс природного газа NYSE Arca Natural Gas поднялся на 3,6%, а индекс NYSE Arca Oil вырос на 2,6%.

Положительный рост бумаг наблюдался среди жилищного фонда, о чем свидетельствует подъем индекса жилищного сектора Philadelphia на 2,8%.

Рост ценных бумаг компании Toll Brothers способствовал подъему сектора после того, как фирма объявила о 54% увеличении своих квартальных дивидендов на акцию.

Акции банковского, химического и телекоммуникационного секторов выросли, а ценные бумаги производителей полупроводников снизились.

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