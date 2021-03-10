Курс валют: Евро растет относительно мировой валютной корзины

Данные статистического управления Insee продемонстрировали, что в январе промышленное производство во Франции восстанавливалось более быстрыми темпами, чем прогнозировалось.

Основное внимание трейдеров будет обращено на завтрашнее заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Ожидается, что правление финансового регулятора сохранит основные ставки на прежнем уровне.

Европейская валюта выросла до 1,1905 относительно доллара США и 129,43 по отношению к иене. Евро, вероятно, встретит сопротивление в районе 1,20 против доллара США и 131,5 против иены.

Евро в паре с франком укрепился до 1,1078. Если евро продолжит расти, его следующим уровнем сопротивления станет 1,13.

Евро подорожал до 0,8579 против фунта стерлингов и может встретить сопротивление около 0,87.

Общеевропейская валюта снизилась до 1,5038 относительно канадского доллара. Ожидается, что евро найдет поддержку около уровня 1,48.

Евро оставался стабильным по отношению к австралийскому доллару и торговался на уровне 1,5416, а также подешевел до 1,6598 по отношению к киви.

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