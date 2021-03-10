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Курс золота: Драгметалл дешевеет в преддверии аукционов казначейских облигаций
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Курс золота: Драгметалл дешевеет в преддверии аукционов казначейских облигаций

Спотовая стоимость золота упала на 0,1%
​В среду стоимость золота упала после того, как на прошлой сессии продемонстрировала рекордный рост за два месяца. Американский доллар укрепился относительно мировых валют, а доходность облигаций выросла в преддверии аукционов, что снизило привлекательность драгоценного металла.

Спотовая стоимость золота упала на 0,1% до 1714,81 доллара за унцию, фьючерсы на золото в США подешевели на 0,2% до 1 712,75 доллара за унцию.

Фондовые игроки замерли в ожидании данных по инфляции в США и аукциона по выпуску 10-летних казначейских облигаций.

В четверг Европейский центральный банк проведет заседание, и большинство экспертов ожидают, что главный финансовый регулятор Европы увеличит темпы покупки активов, чтобы противодействовать росту доходности облигаций.

Рост доходности государственных облигаций сводит привлекательность золота как безопасного актива на "нет".

Участники рынка ждут окончательного голосования по плану Байдена стимулирования экономики США на 1,9 трлн долларов, которое пройдет сегодня.

План стимулирования предусматривает прямые выплаты гражданам США в размере до 1400 долларов и расширяет выплаты по экстренным пособиям по безработице, которые помогают поддержать потребительские расходы.

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среда 10.03.2021 | 13:41
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