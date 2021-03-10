Курс нефти: Стоимость Brent перешла к снижению

Технические показатели указывают на то, что цены на нефть поднимались слишком быстро после решения ОПЕК+ сохранить прежние квоты по добыче углеводородов в апреле и нападений йеменских хуситов на нефтяной центр Саудовской Аравии.
Информация о том, что администрация Соединенных Штатов намерена возобновить поставки нефти из Ирана негативно отразилась на ее стоимости.
Россия обратилась к США и Ирану с целью предпринять взаимные шаги и скоординировать усилия для повторного рассмотрения ядерного соглашения.
Нефть сорта Brent с поставкой в мае снизилась на 0,6% до 67,12 долл/барр., а фьючерсы на нефть сорта US West Texas Intermediate с поставкой в апреле потеряли 0,3% и откатились до 63,81 долл/барр.
Согласно информации Американского института нефти, поставки коммерческих углеводородов в Соединенные Штаты увеличились на 12,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 5 марта.Инвесторы ожидают официальных данных от EIA, которые укажут направления цен.
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