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Курс нефти: Стоимость Brent перешла к снижению
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Курс нефти: Стоимость Brent перешла к снижению

Нефть сорта Brent с поставкой в мае снизилась на 0,6%
​В среду стоимость нефти продолжает падать на фоне того, что трейдеры продолжают фиксировать прибыль после недавнего резкого роста.

Технические показатели указывают на то, что цены на нефть поднимались слишком быстро после решения ОПЕК+ сохранить прежние квоты по добыче углеводородов в апреле и нападений йеменских хуситов на нефтяной центр Саудовской Аравии.

Информация о том, что администрация Соединенных Штатов намерена возобновить поставки нефти из Ирана негативно отразилась на ее стоимости.

Россия обратилась к США и Ирану с целью предпринять взаимные шаги и скоординировать усилия для повторного рассмотрения ядерного соглашения.

Нефть сорта Brent с поставкой в мае снизилась на 0,6% до 67,12 долл/барр., а фьючерсы на нефть сорта US West Texas Intermediate с поставкой в ​апреле потеряли 0,3% и откатились до 63,81 долл/барр.

Согласно информации Американского института нефти, поставки коммерческих углеводородов в Соединенные Штаты увеличились на 12,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 5 марта.

Инвесторы ожидают официальных данных от EIA, которые укажут направления цен.

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среда 10.03.2021 | 12:54
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