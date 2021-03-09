Форекс: Австралийский доллар дорожает в паре с евро

Премьер-министр Австралии Моррисон сообщил, что в стране 11-й день подряд не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом и кампания по вакцинации населения завершится к середине осени.

Власти намерены ускорить процесс иммунизации, поскольку к концу месяца в стране начнется производство вакцины на местном уровне.

Данные опроса Национального банка Австралии показали, что деловое доверие выросло до 16 с 12 в январе. Это самый высокий показатель с начала 2010 года.

Австралиец подорожал до 0,7686 по отношению к доллару США. Его следующим сопротивлением, вероятно, станет показатель 0,80.

Австралиец поднялся до 83,72 относительно иены. Если валюта Австралии продолжит расти, его следующим сопротивлением, вероятно, станет 86.00.

Нацвалюта Австралии выросла до 1,5451 по отношению к общеевропейской. Ближайшее сопротивление для доллара находится около уровня 1,51.

Австралийский доллар восстановился до 0,9719 относительно канадского доллара и 1,0761 относительно новозеландского. Прогнозируется, что австралийский доллар встретит сопротивление около 0,98 против канадского доллара и 1,09 против киви.

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