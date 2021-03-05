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Экономика: FreshForex сообщает о выходе данных по Nonfarm Payrolls
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Экономика: FreshForex сообщает о выходе данных по Nonfarm Payrolls

Именно поэтому отчёт NFP предлагает лучший обзор экономики, а также значительно влияет на волатильность на финансовых рынках
Компания ​FreshForex сообщает, что 5 марта в 16:30 по московскому времени будет опубликован отчёт Nonfarm Payrolls за февраль.  

Отчёт показывает изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Общее число занятых в этом секторе составляет около 80% рабочих, которые производят весь объём валового внутреннего продукта США.

Именно поэтому отчёт NFP предлагает лучший обзор экономики, а также значительно влияет на волатильность на финансовых рынках!

Ознакомьтесь с рекомендациями ведущего аналитика FreshForex Александра Горячева:

Опережающие индикаторы занятости от ADP и ISM указывают на выход данных по Non-Farm Employment хуже консенсус-прогноза. В пятницу предпочтительно открывать позиции Buy XAUUSD, AUDUSD, GBPUSD.

Источник: FreshForex 



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пятница 05.03.2021 | 11:05
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