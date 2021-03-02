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Форекс: Finam информирует об увеличении торговых сессий на Московской и Санкт-Петербургской биржах
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Форекс: Finam информирует об увеличении торговых сессий на Московской и Санкт-Петербургской биржах

Утренние торги на Московской бирже будут осуществляться на срочном и валютном рынках, а также рынке драгметаллов
С 1 марта 2021 года Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа увеличивают продолжительность торговой сессии. С запуском утренней сессии с 07:00 мск совокупная продолжительность работы бирж достигнет 17 и 18 часов соответственно, что расширит торговые возможности участников торгов, а также повысит удобство совершения сделок для жителей восточных регионов России.

Утренние торги на Московской бирже будут осуществляться на срочном и валютном рынках, а также рынке драгметаллов. На Санкт-Петербургской бирже утренняя торговая сессия будет проходить в режиме основных торгов, в режиме переговорных сделок и в режиме торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом". В утреннюю сессию на СПБ будут торговаться 50 иностранных ценных бумаг, список которых впоследствии будет расширен.

По случаю запуска утренней сессии Московская биржа разыграет более 100 умных колонок среди инвесторов, заключивших хотя бы одну сделку на Московской бирже с валютой, фьючерсами и опционами или драгоценными металлами в период 1-31 марта 2021 года с 07:00 до 10:00, победители будут определены в начале апреля.

Источник: Finam



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вторник 02.03.2021 | 14:48
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