Курс нефти: Brent торгуется стабильно в ожидании встречи ОПЕК+

Нефть Brent снизилась на 0,1 процента до 63,63 долл/барр., а фьючерсы на West Texas Intermediate торговались стабильно на уровне 60,62 долл/барр.

Теперь, когда цены восстановились до уровня, предшествующего пандемии, ОПЕК и ее союзники могут рассмотреть вопрос об увеличении квот на углеводороды.

Картель, вероятно, обсудит возможность возврата на энергорынок 1,5 млн баррелей нефти в сутки. Ранее Саудовская Аравия заявила, что начнет наращивать добычу в середине весны.

Нефтяная нацкомпания Объединенных Арабских Эмиратов уведомила некоторых клиентов о том, что в апреле она снизит сокращение поставок коммерческой нефти до 5 процентов для срочных покупателей, сообщают СМИ.

Инвесторы также ожидают последних данных по хранилищам нефти в Соединенных Штатах, которые будут опубликованы в четверг, при этом экономисты прогнозируют, что запасы упадут более чем на 1,8 миллиона баррелей на прошлой неделе.

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