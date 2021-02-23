Спотовая стоимость золота снизилась на 0,2% до 1 806,12 доллара за унцию после подорожания на 1,5% на прошлой сессии. Фьючерсы на золото в США подешевели на 0,2% до 1805,10 доллара.

В ходе сегодняшней торговой сессии прибыльность гособлигаций увеличилась после того, как разрыв между 5- и 30-летними доходностями достиг рекордного показателя за шесть лет. Более высокая доходность увеличивает альтернативную стоимость владения золотом.

Доллар снизился в район шестинедельного минимума, в то время как валюты, связанные с сырьевыми товарами, торговались около многолетних максимумов, поскольку фондовые игроки ожидают выступления главы ФРС Соединенных Штатов Джерома Пауэлла.

В своем заявлении о ДКП перед конгрессменами США Пауэлл, скорее всего, подтвердит свое предположение о том, что любой всплеск инфляции в краткосрочной перспективе будет временным.

Инвесторы также ожидают дальнейших прогнозов по экономической политике ФРС.

Читайте также: Курс золота: Стоимость драгметалла перешла к снижению