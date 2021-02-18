Курс золота: Стоимость драгметалла возобновила рост

Спотовая стоимость золота подорожала на 0,3% до 1781,97 доллара за унцию. Котировки фьючерсов на золото в Соединенных Штатах поднялись на 0,5% до $1781.

Доллар на торгах отошел от недавних максимумов, а доходность госблигаций Соединенных Штатов стабилизировалась, что помогло поднять привлекательность драгоценных слитков.

Ориентир по доходности 10-летних казначейских облигаций снизился с годового пика после того, как протоколы январского заседания ФРС показали, что чиновники Федеральной резервной системы по-прежнему готовы к упрощению денежно-кредитной политики, чтобы помочь экономике в борьбе с коронавирусом.

Американский доллар снизился после роста в ответ на обнадеживающие данные по розничным продажам, промышленному производству и ценам производителей, опубликованные накануне.

В январе розничные продажи в США выросли, превысив все ожидания экспертов, в то время как цены производителей поднялись максимально с 2009 года, показывают отчеты министерств.

Отчет Федеральной резервной системы по промпроизводству показал рост промышленности на 0,9% в январе, опровергнув прогнозы экономистов о приросте на 0,5%.

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