Курс нефти продолжает расти на фоне сильных морозов в США

Нефть марки Brent с поставками в апреле подорожала на 0,5% до 64,65 долл/барр. Фьючерсы на американскую нефть выросли на 0,5% до 61,42 долл/барр.

В США прекращена добыча более 4 млн баррелей нефти, поскольку производители и нефтеперерабатывающие заводы Техаса остаются закрытыми из-за морозной погоды, которая остановила работу скважин и привела к повсеместным отключениям электроэнергии.

В дополнение к росту цен на нефть, еженедельный отчет Американского института нефти о запасах сырой нефти оценивает сокращение запасов сырой нефти в США почти на 6 миллионов баррелей за неделю, закончившуюся 12 февраля.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии Абдул Азиз бин Салман предостерег мировые нефтяные рынки от "бесполезности" попыток предугадать следующего шага нефтяного альянса ОПЕК +.

Выступая на форуме перед другими членами альянса ОПЕК +, проводимом в Эр-Рияде, он сказал, что мир должен извлечь уроки из прошлогодних резких колебаний цен на нефть.

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