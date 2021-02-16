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Курс валют: Фунт стерлингов вырос относительно мировых валют
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Курс валют: Фунт стерлингов вырос относительно мировых валют

Великобританский фунт достиг отметки в 1,2398 по отношению к франку, самого высокого уровня за год
​Во вторник фунт стерлингов торговался ростом против основных мировых валют, так как инвесторы отреагировали на быстрое развертывание вакцинации против Covid-19 и возможное ослабление ограничений на изоляцию в Англии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что его правительство будет осторожно в ослаблении карантинных ограничений, поскольку оно не хочет повторение роста заболеваемости.

Борис Джонсон планирует обнародовать свою программу постепенного ослабления ограничений 22 февраля.

В прошлые выходные Великобритания достигла важной вехи, предложив первые дозы вакцины против Covid-19 15 миллионам человек к середине февраля.

Снижение показателей инфицирования и успешное развертывание программы вакцинации вселили надежды на ускорение экономического роста.

Великобританский фунт достиг отметки в 1,2398 по отношению к франку, самого высокого уровня за год. 

Национальная валюта Британии выросла до более чем годового максимума 147,31 по отношению к иене и почти до 3-летнего максимума 1,3952 по отношению к доллару. 

Пара фунт/евро торговалась на отметке 0,8722, рядом с местом закрытия торгов в понедельник.



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вторник 16.02.2021 | 15:33
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