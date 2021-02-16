Курс валют: Фунт стерлингов вырос относительно мировых валют

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что его правительство будет осторожно в ослаблении карантинных ограничений, поскольку оно не хочет повторение роста заболеваемости.

Борис Джонсон планирует обнародовать свою программу постепенного ослабления ограничений 22 февраля.

В прошлые выходные Великобритания достигла важной вехи, предложив первые дозы вакцины против Covid-19 15 миллионам человек к середине февраля.

Снижение показателей инфицирования и успешное развертывание программы вакцинации вселили надежды на ускорение экономического роста.

Великобританский фунт достиг отметки в 1,2398 по отношению к франку, самого высокого уровня за год.

Национальная валюта Британии выросла до более чем годового максимума 147,31 по отношению к иене и почти до 3-летнего максимума 1,3952 по отношению к доллару.

Пара фунт/евро торговалась на отметке 0,8722, рядом с местом закрытия торгов в понедельник.

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