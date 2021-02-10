ForexClub дарит новым клиентам приветственный бонус

Что такое Welcome бонус?

Welcome бонус — это денежная премия, которая может быть начислена клиенту ForexClub International Limited при первом пополнении торгового счета. Чтобы сконвертировать Welcome бонус в реальные деньги, необходимо выполнить определенный объем торговых операций.

Как получить Welcome бонус?

Чтобы получить Welcome бонус, нужно:

• пройти процедуру регистрации;

• впервые пополнить счет; минимальная сумма пополнения указывается в текущем предложении Forex Club.

Условия использования Welcome бонуса.

Минимальная сумма пополнения счета для получения бонуса — $100 .Максимально возможная сумма бонуса $10 000. При совершении сделок 10% всех сумм, истраченных вами на брокерские вознаграждения, возвращается назад в виде сконвертированного бонуса. Forex Club перечисляет сконвертированный бонус на ваш счет минимальными выплатами по 2% от суммы бонуса. Бонус должен быть сконвертирован в течение 90 дней с момента его получения.

Размер бонуса, скорость конвертирования, минимальная выплата, период конвертации, а также минимальная сумма пополнения и максимально возможная сумма бонуса зависят от текущего предложения Forex Club и могут изменяться.

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