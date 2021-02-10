Курс доллара: Национальная валюта США продолжает снижаться

Надежды на то, что пакет помощи президента США Джо Байдена по борьбе с коронавирусом в размере 1,9 трлн долларов будет принят в ближайшее время без поддержки республиканцев, держали доллар под давлением.

Инвесторы надеются на более быстрое восстановление экономической активности благодаря стимулирующим мерам США, вакцинации и сильным корпоративным доходам.

Американский доллар подешевел относительно фунта до 1,3827. Показатель 1,41 ожидается его следующим уровнем поддержки.

Доллар снизился относительно евро до 1,2130 и франка — до 0,8911. Значение 1,23 будет будущим уровнем поддержки для евро, для франка — 0,86.

Доллар США подешевел по отношению к канадскому доллару до значения 1,2689, к австралийскому доллару — 0,7749. Предполагаемая поддержка: для канадского доллара — 1,24, австралийского — 0,80.

Доллар снизился до 104,50 против иены. Следующий уровень поддержки — 101.00.

Доллар США снизился к отметке 0,7234 относительно новозеландского доллара. Следующая поддержка — 0,74.

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