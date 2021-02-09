Курс нефти продолжает расти на фоне сокращения добычи С. Аравией

Нефть марки Brent с поставками в апреле подорожала на 0,2% до 60,85 долл/барр. Фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,4% до 58,17 доллара.

Стоимость нефти Brent и WTI вернулись на уровень, предшествующий пандемии, в основном благодаря решению С. Аравии снизить разработку нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Существует оптимизм по поводу восстановления спроса на топливо, поскольку вакцины против Covid-19 позволяют мировой экономике открыться и расширять возможности для путешествий.

Что касается стимулирования, демократы Палаты представителей США в понедельник вечером опубликовали проект плана стимулирования, который включает в себя выплаты на сумму 1400 долларов, федеральное пособие по безработице в 400 долларов, финансирование правительствам штата и местным властям.

Демократы спешат предоставить план стимулирования на голосование до конца месяца. После этого законопроект будет направлен на утверждение в Сенат.

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