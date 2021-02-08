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Курс золота: Стоимость драгметалла падает
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Курс золота: Стоимость драгметалла падает

Спотовая стоимость золота упала на 0,1% до 1812,84 доллара за унцию
​В понедельник цены на золото снизились на фоне стабилизации курса доллара и повышения доходности казначейских облигаций США из-за перспективы принятия новых финансовых стимулов.

Спотовая стоимость золота упала на 0,1% до 1812,84 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США практически не изменились и составили 1812,10 доллара.

Доходность гособлигаций США впервые за год превысила 2% на фоне растущих ожиданий по инфляции.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что он может продвинуть в Конгрессе США пакет помощи без поддержки республиканцев.

Глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что план помощи может обеспечить рост, достаточный для восстановления полной занятости к следующему году.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что, по ее мнению, окончательный законопроект по борьбе с Covid-19 может быть принят Конгрессом до 15 марта, когда истечет срок действия специальных пособий по безработице, которые были добавлены во время пандемии.

Опасения по поводу восстановления экономики США после более слабого, чем ожидалось, отчета о количестве рабочих мест ограничили потери драгоценных металлов.



Читайте также: Курс золота: Стоимость драгоценного метала остается стабильным

понедельник 08.02.2021 | 14:52
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