Фондовый рынок: Нефть дорожает на фоне позитивных новостей

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,8% до 55,48 долл/барр. Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 0,05% до 52,47 долл/барр.

Компания AstraZeneca заявила, что увеличит поставки вакцины против коронавируса в Евросоюз на 30%, что поможет снизить опасения по поводу медленного восстановления, вызванного неожиданными проблемами с развертыванием вакцины.

Bayer AG согласилась произвести экспериментальный иммунизационный препарат против коронавируса биотехнологической фирмы CureVac NV, чтобы ускорить выпуск прогрессивной вакцины, которая проходит расширенные клинические испытания.

Правительство Великобритании подписало сделку на поставку еще 40 миллионов доз противоковидной вакцины от французского разработчика Valneva SE.

Поскольку распространение коронавируса продолжает замедляться во многих регионах мира, Италия с сегодняшнего дня ослабила ограничения для большей части страны.

ОПЕК и ее партнеры ожидают, что согласованные ограничения поставок нефти достигнут 99% в январе, сообщает Bloomberg.

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